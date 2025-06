Sette nuovi agenti in Questura a Monza: andranno a potenziare anche l’ufficio passaporti

Sette nuovi poliziotti hanno preso servizio dalla mattinata di martedì 24 giugno in Questura, a Monza. A dare loro il benvenuto il Questore Flippo Ferri. Appartenenti al ruolo di agenti e assistenti della Polizia di Stato, andranno a potenziare l’organico degli uffici di via Montevecchia (in particolare all’Ufficio passaporti) e le fila della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria.

Sette nuovi agenti a Monza: hanno tra i 22 e i 28 anni, saranno impiegati anche nella Stradale e in Polfer

I neo agenti, che hanno giurato fedeltà alla Repubblica il 20 giugno, provengono dalle scuole allievi della Polizia di Stato di Piacenza e Trieste dove hanno svolto il 229° corso di formazione. Di età compresa tra i 22 ai 28 anni, provengono da una precedente esperienza nelle Forze Armate dopo la quale hanno scelto di continuare il loro servizio nella Polizia di Stato.