In Questura e in Posta: il vademecum per richiedere il passaporto a Monza e in Brianza

Rilascio e rinnovo dei passaporti: la Questura di Monza e Brianza, con una nota, ha spiegato le quattro modalità per ottenere il rilascio. Si parte dall’appuntamento ordinario, collegandosi al sito https://passaportionline.poliziadistato.it dalle 20 di ogni giorno feriale per prenotare l’appuntamento di presentazione dell’istanza. C’è poi l’opportunità di richiedere un “appuntamento prioritario” in caso di necessità di ottenere il documento entro i 30 giorni dalla partenza per motivi di lavoro, studio, turismo, sanità, motivi “documentati”. In quanto caso il cittadino dovrà sempre accedere al sito, ma in questo caso dalle 8 di ogni giorno feriale per prenotare l’appuntamento al quale dovrà presentarsi con il biglietto di partenza “entro 30 giorni” e tutta la documentazione necessaria.

Richiesta del passaporto a Monza e in Brianza: i casi urgenti (15 e 30 giorni) e il Progetto Polis

Nel caso in cui la partenza debba avvenire con estrema urgenza, entro 15 giorni (sempre per motivi documentati di lavoro, studio, turismo, sanità), e dal portale online (https://passaportionline.poliziadistato.it) risultasse che gli appuntamenti prioritari siano terminati ci si può registrare per ottenere un modulo che consenta l’accesso in Questura entro 15 giorni dalla data del viaggio.

Attivo poi il progetto Polis presso gli Uffici Postali di decine di comuni della provincia (Monza, Barlassina, Ceriano Laghetto, Misinto, Cogliate, Varedo, Lazzate, Aicurzio, Mezzago, Burago Di Molgora, Ronco Briantino, Roncello, Bellusco, Bernareggio, Caponago, Cornate D’Adda, Sulbiate, Ornago, Busnago, Cavenago Brianza, Correzzana, Camparada, Triuggio, Albiate, Briosco, Lesmo, Renate, Usmate, Vedano Al Lambro, Veduggio Con Colzano, Verano Brianza, Sovico, Carnate, Biassono, Villasanta) che consente ai cittadini residenti di presentare istanza di rilascio del passaporto, corredata di tutta la documentazione necessaria, con la possibilità, a pagamento, di consegna del documento a domicilio (info https://www.poste.it/prodotti/passaporto-elettronico.html).

Richiesta del passaporto a Monza e in Brianza: per i bambini sotto i 12 anni

Infine, sempre negli uffici postali di alcuni comuni brianzoli (Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Bovisio Masciago, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone (ad esclusione dei mesi di luglio ed agosto), Meda, Mezzago, Misinto, Muggiò, Roncello, Seregno, Seveso, Triuggio, Verano Brianza, Villasanta e Vimercate) è possibile presentare richieste del passaporto per minori di 12 anni.

Gli uffici, dice la Questura: “provvederanno anche alla successiva consegna del titolo”. “La consegna dei passaporti viene assicurata in funzione della data di partenza dell’utente, significando che – precisa ancora la Questura – anche le istanze già presentate in forma ordinaria possono essere integrate presso questi sportelli con eventuale documentazione attestante possibili necessità”.