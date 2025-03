Tempi lunghi per i passaporti in questura? Spesso sì, ma resta il fatto che via Grigna ne tratta ogni settimana 1.350, quasi 300 al giorno, che fanno – per il 2024 – un totale di 44.606 documenti rilasciati. E di questi 500, specifica la questura, non sono ancora stati ritirati. Un problema, come un problema d’altra parte sono i posti prenotati che non vengono disdetti, di fatto rallentando le richieste e le necessità del territorio. Vale un esempio: all’ultimo open day – le giornate speciali istituite proprio per fare fronte alle esigenze di passaporti, organizzato il 22 febbraio, sono stati messi a disposizione 300 posti, ma 8 persone hanno deciso di non presentarsi senza fare la disdetta e rendere così il posto disponibile per altri.

Passaporti a Monza e Brianza: le agende ordinaria e prioritaria

La questura torna a sottolineare quante e quali sono le opportunità per chiedere il passaporto a Monza e Brianza. Intanto l’agenda ordinaria, sulla piattaforma passaportonline.poliziadistato.it, con gli appuntamenti che sono visibili all’utente in orario serale della giornata di riferimento. Poi l’agenda prioritaria, sulla stessa piattaforma cercando l’opzione specifica: consente di chiedere un appuntamento entro 30 giorni di fronte a viaggi connessi a motivi di lavoro, studio, turismo, sanità, motivi che in ogni caso vanno documentati. Gli appuntamenti prioritari, vengono inseriti in agenda quotidianamente, all’inizio della giornata di riferimento. Terza possibilità, l’urgenza dell’urgenza, nel caso le ragioni di viaggio si verifichino entro 15 giorni.

Passaporti a Monza e Brianza: gli uffici postali di Polis

Negli scorsi mesi è stato introdotto progressivamente anche il progetto Polis che coinvolge gli uffici postali dei Comuni di Monza, Barlassina, Ceriano Laghetto, Misinto, Cogliate, Varedo, Lazzate, Aicurzio, Mezzago, Burago Di Molgora, Ronco Briantino, Roncello, Bellusco, Bernareggio, Caponago, Cornate D’Adda, Sulbiate, Ornago, Busnago, Cavenago Brianza, Correzzana, Camparada, Triuggio, Albiate, Briosco, Lesmo, Renate, Usmate, Vedano Al Lambro, Veduggio Con Colzano, Verano Brianza, Sovico, Carnate, Biassono, Villasanta. Come funziona: il cittadino residente o domiciliato nella Provincia e in uno dei comuni abilitati potrà presentare la propria istanza di rilascio del passaporto, corredata di tutta la documentazione necessaria, agli sportelli postali dello stesso comune di residenza o domicilio oppure anche in altro comune abilitato, con l’ulteriore possibilità di optare anche per la consegna del documento al proprio domicilio o residenza (per informazioni, le istruzioni sul sito delle Poste). Gli operatori dell’Ufficio postale procederanno all’identificazione, alla rilevazione delle impronte dattiloscopiche, all’acquisizione della firma grafometrica ed alla legalizzazione della foto e ad attestare la corrispondenza tra l’immagine fotografica e la persona dell’interessato. L’istanza e la documentazione acquisite dall’Ufficio postale verranno poi trasmesse all’Ufficio passaporti – divisione Pas della questura di Monza e della Brianza.

Passaporti a Monza e Brianza: nei Comuni per i minori di 12 anni

Infine, in alcuni Comuni è possibile presentare la richiesta di passaporto per minori 12 anni: sono i comuni di Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Bovisio Masciago, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Mezzago, Misinto, Muggiò, Roncello, Seregno, Seveso, Triuggio, Verano Brianza, Villasanta e Vimercate.