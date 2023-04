Passaporti: la Questura di Monza punta a 75mila rilasci nel 2023, sono 2.000 non ritirati nel 2022

Se tutto procederà con i numeri del primo trimestre, 19.000 passaporti rilasciati, settemila dei quali solo nel mese di marzo, “entro fine anno potremmo arrivare a 75mila rilasci” dice il questore Marco Odorisio (sono stati 26.000 nel 2022).

Passaporti in Questura a Monza: più personale e sportelli

Un’esigenza “molto sentita da parte della cittadinanza brianzola” alla quale la Questura ha risposto con un incremento notevole del personale, passato da 5 a 12 unità e l’allestimento di 11 postazioni per l’utenza: “una delle quali aperta dal lunedì al venerdì per le urgenze, per cittadini privi di prenotazione: ogni giorno se ne presentano circa 30-40 – precisa Odorisio – con il rilascio in otto giorni lavorativi e, per casi particolarmente urgenti, anche “a vista”. “Nessuno è mai stato privato del suo viaggio” aggiunge il questore, che non dimentica tuttavia di segnalare: “duemila passaporti richiesti e disponibili dal 2021 e 2022 che non sono stati ritirati e abbiamo in custodia”.

Passaporti: la data del prossimo “open day”

A breve dovrebbe essere comunicata anche la data del prossimo “open day” passaporti in via Montevecchia, solitamente il primo sabato del mese, l’ultimo anticipato al 25 marzo per agevolare i partenti durante il periodo pasquale.