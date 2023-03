Open day passaporti a Monza: sabato 25 marzo esaurite 517 pratiche, non ci sarà l’appuntamento dell’1 aprile

Sono state 517 le pratiche per nuovi passaporti o il semplice rinnovo durante l’open-day avvenuto in Questura, a Monza, lo scorso sabato, 25 marzo. Una data inusuale visto che le aperture straordinarie dello sportello passaporti, in via Montevecchia, sono state fissate ogni primo sabato del mese. La data è stata eccezionalmente anticipata per consentire di avere il documento in vista delle imminenti vacanze pasquali. Il 21 marzo in poche ore erano letteralmente state bruciate tutte le prenotazioni di appuntamenti disponibili. Dalla Questura ricordano quindi che sabato 1 aprile non ci sarà l’open day.

Passaporti: sempre attivo dal lunedì al venerdì lo sportello urgenze

Continuerà invece ad essere garantito, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, uno sportello passaporti dedicato alle urgenze, cui potranno rivolgersi gli utenti, “anche senza appuntamento sull’agenda on line, che hanno necessità di partire, per motivi di lavoro, studio, salute o turismo, nei 30 giorni successivi alla presentazione“. Per usufruire del servizio sarà necessario presentare la documentazione attestante l’urgenza ovvero il biglietto aereo di partenza.