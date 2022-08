Parco di Monza, chiusa al traffico Viale Cavriga

La consueta chiusura estiva al traffico veicolare, lungo l’asse stradale che attraversa il Parco di Monza, è scattata alle ore 19:30 di venerdì 5 agosto.

Transito vietato fino al 29 agosto, eccetto residenti e mezzi di soccorso

Nel tratto compreso tra Viale dei Tigli fino a venti metri prima dell’uscita della Porta di Villasanta, il transito sarà vietato fino alle ore 7 del 29 agosto 2022. Il divieto in vigore non è previsto per i veicoli di pronto intervento e soccorsi, concessionari e relativo personale di attività poste all’interno del confine del Parco, residenti all’interno del confine del parco, per i veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno e per le auto in ingresso e uscita dai parcheggi di Porta Monza e Porta Villasanta limitatamente ai rispettivi varchi. Per i trasgressori sono previste sanzioni.