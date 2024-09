Parco di Monza: a Costa Alta l’sos per la mente, prove tecniche di mega-disastro

Il Parco di Monza ospita per la prima volta nel fine settimana il campo scuola promosso e organizzato dalla Società italiana di psicologia dell’emergenza social support federazione.

Parco di Monza: a Costa Alta l’sos per la mente, terza edizione dell’evento con anche Protezione civile e studenti

La Cascina Costa Alta farà da cornice alla terza edizione dell’evento che porterà nel parco, dal 20 al 22 settembre, una novantina di partecipanti la maggior parte dei quali sono psicologi ma anche volontari della Protezione civile e gli studenti del master in terrorismo proposto dall’Università Cattolica.

«Il campo scuola Sipem SoS federazione è un progetto fondamentale per il miglioramento della preparazione degli psicologi volontari di Sipem – spiega Roberta Brivio, presidente della sezione Sipem Lombardia – L’iniziativa promuove una formazione integrata che combina teoria e pratica, declinandola in un contesto in cui l’importanza di un’azione immediata e consapevole, come quella degli scenari d’emergenza, deve garantire non solo professionisti preparati ma anche capaci di adattarsi alle contingenze spesso mutevoli e disorientanti».

Parco di Monza: a Costa Alta l’sos per la mente, alcune simulazioni e interventi di psicologi

Il programma prevede alcune simulazioni con figuranti chiamati a impersonare le vittime in situazioni di criticità come l’organizzazione del supporto ai famigliari e sopravvissuti in caso di incidente aereo, ma anche la capacità di valutare i bisogni psicosociali nei campi di accoglienza o la ricerca di persone scomparse.

Tra i relatori presenti ci saranno anche alcuni psicologi intervenuti in sostegno dei familiari delle vittime del disastro del ponte Morandi ma anche chi si è occupato della task force che ha coinvolto la Farnesina nell’evacuazione dei cittadini italiani dal Libano dopo lo scoppio dei conflitti tra Israele e Palestina lo scorso ottobre.

«Spesso veniamo chiamati non solo in aiuto delle vittime o dei loro famigliari ma anche per sostenere gli operatori impegnati nei soccorsi – continua Brivio – Veniamo richiesti anche dalle scuole quando è necessario aiutare gli alunni nell’elaborazione del lutto per la morte di un loro compagno».

Parco di Monza: a Costa Alta l’sos per la mente, logistica affidata alla Protezione civile MB

Il campo scuola promosso dalla sezione lombarda di Sipem si avvale della collaborazione della Protezione civile di Monza e Brianza per quanto riguarda la logistica dell’evento. Una ventina dei partecipanti infatti dormiranno in tenda nell’area della Costa Bassa. Non solo. Del ristoro si occuperà un team di cuochi di emergenza, gli stessi che hanno operato sul campo nei giorni successivi al terremoto dell’Aquila.

«In casi di emergenza non è sempre semplice mantenere una linea unificata di intervento che contempli anche il coordinamento di tutte le parti chiamate ad agire, condizione determinata spesso anche dalla natura imprevedibile dell’evento critico di per sé».

La maggior parte dei partecipanti a questa edizione arriveranno dalla Lombardia ma sarà presente una rappresentanza da quasi tutte le regioni italiane. Il campo scuola del prossimo anno è già previsto in Veneto: «Così facendo favoriamo l’integrazione la conoscenza territoriale e si promuove l’incontro tra professionisti del settore», conclude Roberta Brivio.