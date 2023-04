Parcheggio senza limiti di tempo in via Sant’Antonio a Vimercate per i residenti

Aprile porta novità per la mobilità e i parcheggi in centro a Vimercate. Innanzitutto da sabato 1° aprile la Ztl del centro è attiva la sera dalle 18.30, dopo la sperimentazione dello scorso inverno. Inoltre da lunedì 3 aprile nel parcheggio di S. Antonio sarà possibile richiedere uno speciale contrassegno per

sostare senza limiti di tempo nei 49 stalli di sosta del parcheggio regolamentato a disco orario.

Il contrassegno verrà concesso, su richiesta, ai residenti e ai titolari delle attività commerciali (purché

entrambi le categorie non siano già proprietari di un box) del centro storico.

Parcheggio senza limiti di tempo e le modalità di richiesta

Le vie riferite ai residenti e ai titoli delle attività commerciali sono: via Cavour, via Colombo, via S. Antonio, via Crispi, via Terraggio Molgora, via Canonica, via Vittorio Emanuele II (nel tratto compreso tra via Terraggio Molgora e via Cavour). Per tutti gli altri utenti rimane in vigore l’attuale sosta a disco orario con sosta massima di due ore dalle 8.00 alle 20.00. Per richiede il contrassegno è necessario compilare il modulo disponibile sul sito comunale, sezione news, e restituirlo via mail all’indirizzo protocollo@comune.vimercate.mb.it oppure consegnarlo presso il comando della Polizia Locale di piazza Marconi, 7 aperto nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.00 alle 16.30. Sarete poi avvisati dal comando di Polizia Locale per il ritiro del contrassegno. Informazioni utili: Polizia Locale 0396659472/4