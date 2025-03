Papa Francesco ricoverato: la prima foto in un mese d’ospedale

Dopo un mese di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, la Sala Stampa del Vaticano ha diffuso domenica sera una fotografia di Papa Francesco in preghiera, dopo aver concelebrato la messa nella cappellina privata dell’ospedale: quasi di spalle, guarda il crocifisso sull’altare della cappellina del decimo piano dove – con il miglioramento delle condizioni – si reca a pregare.

Papa Francesco ricoverato: condizioni stabili, continuano terapie e fisioterapia

È la prima immagine dal ricovero del 14 febbraio, dopo il vocale mandato in piazza San Pietro la sera di giovedì 6 marzo. Le condizioni di Papa Francesco sono definite stabili, “proseguono le terapie e la fisioterapia respiratoria e quella motoria” fa sapere la Sala Stampa.

Papa Francesco ricoverato: nell’Angelus il “periodo di prova”

Nell’Angelus di domenica, a proposito delle cure in ospedale, il Papa ha scritto che sta affrontando “un periodo di prova, e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me”.