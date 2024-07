Paderno, rapina al portavalori sulla Milano-Meda: ladri in fuga con 500mila euro, due guardie stordite

Se ne sono andati con un bottino da 500mila euro i malviventi che nella mattina del 9 luglio hanno assaltato un furgone blindato portavalori lungo la Milano-Meda. Dopo avere abbandonato le due guardie giurate all’interno di una proprietà allo svincolo di Palazzolo, il gruppo di rapinatori è scappato indisturbato.

Paderno, rapina al portavalori sulla Milano-Meda: il commando in azione all’autogrill

Il commando è entrato in azione poco dopo le 8 di martedì: ha raggiunto il personale di sorveglianza, due guardie di 41 e 49 anni che si trovavano presso un autogrill della superstrada. Sotto la minaccia delle armi hanno condotto le due persone nell’edificio dismesso da anni, che sorge alla curva di ingresso alla superstrada da Palazzolo direzione nord, qui le hanno ammanettate per poi sparire nel nulla.

In base alle prime informazioni, pare che il colpo sia stato pianificato in ogni minimo dettaglio e potrebbe anche avere dei collegamenti con altri episodi criminosi simili verificatisi nelle scorse settimane, a causa della dinamica molto simile. Pare proprio che la cancellata di quello che è l’ex locale da ballo che sorge alla curva di ingresso alla Mi-Me da via Mazzini, sia stata forzata già nei giorni prima, in modo da agevolare l’ingresso del furgone poi abbandonato con le guardie.

Paderno, rapina al portavalori sulla Milano-Meda: colpo pianificato nei dettagli

Vista la dinamica dei fatti, con le guardie avvicinate durante una pausa di lavoro per poi condurle in un edificio dismesso da decenni, alla periferia della città di Paderno al confine con Nova Milanese, che era stato appositamente aperto per velocizzare la fuga, fa pensare a professionisti che abbiano pensato ogni mossa.

Paderno, rapina al portavalori sulla Milano-Meda: le forze dell’ordine

Carabinieri e Polstrada sono arrivati in forze sul luogo del ritrovamento, quando erano da poco passate le 9: hanno rinvenuto i due sotto shock che si trovavano ancora ammanettati dietro il mezzo blindato, e hanno provveduto a liberarli e a condurli sull’ambulanza che li ha portati all’ospedale di Garbagnate, dove sono state prestate le cure del caso. Sul posto poi, è arrivata anche la scientifica che ha effettuato i rilievi, che si sono protratti per tutta la mattinata. La presenza di Polizia e carabinieri e mezzi di soccorso a quell’ora della mattina all’ingresso nord di Palazzolo della Milano-Meda non ha mancato di incuriosire i tanti automobilisti e auto trasportatori che erano in transito attorno alle 9 per andare al lavoro, ma non c’è stata necessità tecnica di bloccare il traffico di ingresso alla superstrada, che è proseguito sebbene con qualche rallentamento.