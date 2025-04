Ha riportato profonde ferite al volto e probabilmente permanenti, il motociclista 70enne rimasto coinvolto in un violentissimo incidente che si è verificato a Paderno Dugnano. Il centauro, proveniente dalla via Erba -il tratto della vecchia Valassina all’altezza dei cantieri della Milano-Saregno– avrebbe superato un’auto che lo precedeva e, in piena accelerazione ha impattato contro un altro veicolo in fase di svolta su via Ferdinando Santi, la strada a rettilineo che da via Erba conduce a via Toscanini-Milano Meda.

Incidente: carabinieri e Polizia stradale sul posto per i rilievi

Immediatamente le condizioni dell’anziano a terra sono apparse gravi: dopo uno spaventoso volo di diversi metri è atterrato a faccia al suolo e, non indossando il casco integrale, l’impatto è stato assolutamente devastante. Sul posto sono giunti i carabinieri della vicina tenenza di via Toscanini oltre alla Polizia stradale, che hanno immediatamente provveduto a chiudere il tratto di via Santi dalla rotatoria fino a via Erba.

Incidente: il 70enne è stato operato al Niguarda

Il ferito è stato condotto d’urgenza all’ospedale di Niguarda dove i profondi traumi riportati al volto sono stati confermati dai sanitari. Sottoposto immediatamente a intervento chirurgico nelle ore successive al ricovero, esistono serie possibilità che i traumi a mento e zigomi possano risultare permanenti, vista anche l’età decisamente avanzata. L’esatta dinamica di quanto accaduto è attualmente al vaglio delle Forze dell’ordine: in base alle prime rilevanze, sembra che l’automobilista in fase di svolta non abbia fatto a tempo a evitare l’impatto, quando il centauro gli è piombato sopra causando poi l’impatto devastante e proiettando il corpo del conducente della moto sull’asfalto.