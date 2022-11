Paderno Dugnano piange la scomparsa di don Renato Rebuzzini

Si sono svolti nella giornata di venerdì 25 novembre i funerali di don Renato Rebuzzini, sacerdote padernese d’adozione per avere trascorso 7 anni presso la parrocchia di Santa Maria Nascente, in centro, e poi fino al 2017 presso la Comunità Pastorale Santi Ambrogio e Martino.

Don Renato Rebuzzini: il suo percorso di vita

Un primo piano di don Renato Rebuzzini

Don Renato, che avrebbe compiuto 80 anni il 27 dicembre, ha segnato in maniera forte la vita spirituale e comuitaria di Paderno Dugnano, pur non avendo mai ricoperto l’incarico di parroco. Prete sanguigno e di polso, fisico massiccio, si è sempre distinto per un animo gentile e per la disponibilità e dedizione nella parrocchia del centro. Milanese di nascita, era stato ordinato sacerdote in Duomo nel 1967, aveva girato numerose comunità della città e della provincia, spesso mettendo a dura prova il suo physique du role corazzato, in zone di Milano che allora non erano così tranquille come sono oggi. Passato da Giambellino, Opera e Rozzano a cavallo tra i ’70 e i ’90, nel 2007 aveva trovato proprio a Paderno Dugnano quella che sarà la sua ultima destinazione. Tanto che, dopo avere lasciato l’incarico di vicario della Comunità Pastorale Santa Maria Nascente e Sacra Famiglia aveva scelto proprio la città dei 7 Quartieri come residenza, finché le forze lo hanno sorretto. Dopodichè, dal 2017 si è trasferito presso l’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, dove venerdì 26 novembre sono state celebrate le esequie.