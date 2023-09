Paderno Dugnano: passaggio a livello sulla motrice, un’ora per liberare il camion

Questa volta c’è voluta circa un’ora per disincastrare la motrice di un camion dal passaggio a livello in abbassamento, tra via Edera e via Rotondi . In quello che è l’ennesimo caso di interruzione di pubblico servizio da parte di un conducente di camion che ha tentato di passare nonostante la procedura di chiusura in corso, è capitato che la sbarra rimanesse incastrata tra motrice e cassone del mezzo pesante.

Paderno Dugnano: passaggio a livello sulla motrice, ripercussioni sul traffico ferroviario

Con conseguente, solito rallentmento del traffico ferroviario particolarmente affollato a quell’ ora del martedì mattina. L’incidente si è verificato alle 8.50, il segnale acustico e gli sbarramenti erano già praticamente ad altezza di camion.

Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Locale che ha disciplinato il traffico fino a emergenza conclusa. L’autista è stato multato ai sensi del codice della strada.