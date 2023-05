Paderno Dugnano: lite in strada, giovane fuori controllo finisce in ospedale

Il rombo di una motocicletta e la guida senza prudenza sono all’origine della lite, e poi del ricovero nel reparto di psichiatria del Garbagnate per un tso, per un 25enne già noto alle forze dell’ordine e presso le strutture sanitarie della zona. È successo a Paderno Dugnano.

Paderno Dugnano: lite in strada, è successo in centro a Calderara

La lite si è verificata nella sera di martedì in pieno centro di Calderara, lungo il tratto di via Cardinal Riboldi all’altezza della rotonda di via Toscanini. Erano da poco passate le 19 quando l’uomo ha iniziato a scorrazzare tra la strada e il marciapiede in sella alla sua moto, nelle vicinanze del bar tabacchi. A un certo punto, per motivi che sono in fase di accertamento, è sceso e ha iniziato a discutere pesantemente con almeno un paio di calderaresi che si trovavano in strada in quel momento, e che probabilmente lo avevano invitato a guidare con prudenza. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti, e il 25enne ha messo le mani addosso a qualche componente del gruppetto di contestatori.

Paderno Dugnano: lite in strada, sul posto carabinieri e polizia locale

Sul posto sono giunti i carabinieri della caserma di via Toscanini, che dista poche decine di metri. I militari hanno immediatamente diviso i contendenti, facendo una certa fatica a fermare il motociclista che si trovava in stato di evidente eccitazione e fuori controllo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Locale, anche essi rapidamente entrati a conoscenza dell’identità del giovane, volto noto per motivi sanitari. Alla fine le forze dell’ordine sono riuscite a farlo salire su una ambulanza attrezzata della Croce Rossa di Cusano che lo ha condotto a Garbagnate, dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Nessuno dei coinvolti nell’aggressione ha riportato ferite serie.