Si è spento nella notte Ambrogio Varisco, ex sindaco di Paderno Dugnano e papà della attuale prima cittadina, Anna. Varisco, 92 anni, sindaco dal maggio 1971 al giugno 1975 è scomparso dopo una malattia, non prima di avere visto la figlia conquistare la poltrona che fu sua nel momento più turbolento della storia recente della città, nel quinquennio nel quale Paderno ebbe due sindaci e 4 squadre di giunta differenti, in un turbillon di cariche che non si è mai visto né prima né dopo.

Paderno Dugnano: addio all’ex sindaco Ambrogio Varisco, figura d’equilibrio in un quinquennio turbolento

Uno dei motivi di tale irrequietezza in una città che del resto fu tra le prime a sperimentare le larghe intese, fu il progetto del Centro Commerciale Brianza. E proprio la figura di questo politico Dc di vecchia scuola fu messa a garanzia di un ritrovato equilibrio, dopo le dimissioni del predecessore Antonio Asti, che pure provò con un primo rimpasto a trovare la quadra. Varisco riuscì a portare a compimento il quinquennio di mandato, prima dell’arrivo del sindaco Strada e della sua giunta Pci-Psi-Psdi. Quasi mezzo secolo dopo, la figlia, Anna Varisco è diventata prima cittadina nelle elezioni di giugno.

Paderno Dugnano: addio all’ex sindaco Ambrogio Varisco, il ricordo di Ezio Casati

«È stato sindaco in un momento delicato per la storia della città – sottolinea l’ex primo cittadino Ezio Casati – dopo di lui non ci sono più stati momenti così movimentati per la vita politica locale. Io ero un ragazzo ma posso dire che è una delle persone alle quali mi sono sempre rifatto. E mi ritrovo anche personalmente, quando diceva che iniziò a prendere le pastiglie per lo stomaco dopo essere diventato sindaco».

Paderno Dugnano: addio all’ex sindaco Ambrogio Varisco, sabato i funerali

I funerali si svolgeranno sabato nella parrocchia di Sant’Ambrogio a Cassina Amata.