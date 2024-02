Ospedale vecchio di Monza, tornato in funzione il totem per stampare gli esiti degli esami

È tornato in funzione il totem posizionato nell’atrio dell’ospedale Vecchio di Monza. Il macchinario consente agli utenti di stampare direttamente in loco gli esami del sangue, utilizzando la tessera sanitaria. Per diversi giorni il totem è rimasto fuori uso, causando diversi disagi soprattutto gli utenti più anziani.

Monza, totem all’ospedale vecchio in funzione: il disservizio denunciato al Cittadino

A raccontarlo è Attilio Nobili, ottantenne monzese che abita in zona, che ha denunciato a Il Cittadino il disservizio. “Fino a qualche tempo fa potevo ritirare i miei esami direttamente in via Solferino – spiega – in questo modo non dovevo dipendere da nessuno. Era un servizio comodo, soprattutto per noi anziani poco abituati a servirsi del computer per collegarsi via Internet. L’ultima volta che sono andato il macchinario non stampava più gli esami. Chi ho trovato all’ingresso mi ha spiegato che il macchinario è stato disabilitato, ma mi chiedo il motivo”.

Monza, il totem esami dell’ospedale vecchio di nuovo in funzione dopo un guasto

In realtà il totem stampa esami non è stato disabilitato ma era fuori uso per un guasto, come spiegano da Asst Brianza, che gestisce i servizi tra cui anche la stampa degli esami.

“La situazione è stata risolta. Il totem era solo momentaneamente disattivato, ora è di nuovo in funzione. Invitiamo gli utenti che fossero in difficoltà a rivolgersi all’ufficio informazioni. Gli addetti dell’ospedale, infatti, sono a disposizione del pubblico per aiutare chi avesse problemi nella stampa dei referti sanitari. Inoltre qualora dovesse verificarsi di nuovo un disguido tecnico è possibile richiedere eccezionalmente la stampa degli esami proprio all’ufficio informazioni”, confermano da Asst Brianza