Ospedale di Vimercate: l’oncologia ha un nuovo reparto più colorato

Ha cambiato sede il reparto di oncologia da pochi giorni all’ospedale di Vimercate, ma il modo accogliente e accomodante del personale è sempre lo stesso. Ora i pazienti affetti da tumore che eseguono visite o day hospital si sono spostati dal secondo piano Bucaneve al piano seminterrato Magnolia dove il primario Salvatore Artale e il responsabile degli infermieri Raffaele Maddalena coordinano un team molto affiatato aggiungendo anche tanti servizi collaterali anche grazie al sostegno di associazioni del terzo settore come la Fondazione Claudio Colombo e Oncologia e Cucina.

Ospedale di Vimercate: 14mila accessi l’anno in oncologia

“Abbiamo circa 14mila accessi l’anno secondo i nostri calcoli e in questa nuova struttura abbiamo 36 postazioni per il day hospital – ha spiegato Artale -. Da lunedì siamo stati collocati qui e devo dire che sta andando tutto per il meglio”. Il reparto è abbellito da diversi quadri e opere di Sonia Scaccabarozzi, famose poesie e stampe di Wallprinter, inoltre tutte le stanze di degenza portano un nome di città famose per rendere un po’ più colorato l’ambiente.

Ospedale di Vimercate: il sostegno del terzo settore

Oltre alle cure specifiche il team di medici e infermieri è arricchito da psicologi e nutrizionisti che danno supporto in modo gratuito, d’altronde per Artale “anche l’alimentazione corretta è importante per un malato oncologico e la collaborazione con Oncologia e Cucina va proprio in questa direzione abbiamo messo una stampa dove con il qrcode ci si può collegare al loro sito e scaricare le ricette”. Un aiuto economico per questa nuova struttura è arrivato anche dalla Fondazione Claudio Colombo. “Sono arrivate e stanno continuando ad arrivare donazioni e non possiamo che ringraziarli per quello che l’associazione ci permette di fare” ha aggiunto Maddalena. L’inaugurazione ufficiale del reparto avverrà a novembre.