Ospedale di Monza: il quaderno per condividere le emozioni, Angolo azzurro al Day Hospital oncologico

Un angolo dove fermarsi a scrivere, a cristallizzare e a condividere con gli altri le proprie emozioni. È l’Angolo azzurro, un piccolo spazio all’interno della sala d’attesa del Day Hospital oncologico della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, realizzato grazie ai volontari dell’associazione Don Giulio Farina Odv.

C’è un semplice tavolino dove è appoggiato un quaderno azzurro e un invito scritto a quattro mani dal professor Diego Cortinovis, direttore della Struttura complessa di Oncologia medica e dal dottor Paolo Perego, presidente della Don Giulio Farina.

Semplici parole che arrivano al cuore delle persone che stanno affrontando un percorso di malattia: “Caro amico/a, come stai? Prenditi un momento per riflettere su ciò che hai nel cuore e nella mente in questo momento della tua vita. Se ti fa piacere condividerlo, usa questo spazio e scrivilo liberamente. La tua voce e la tua esperienza sono uniche e preziose. Le parole che sceglierai di donare verranno trattate con cura e sarà rispettato il tuo anonimato. Siamo certi che anche quelle apparentemente più semplici saranno fonte di arricchimento e ti ringraziamo fin d’ora della generosità con cui ci offrirai una “finestra” sul tuo mondo”. Anche il dottor Claudio Cogliati, presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, attento ai percorsi di umanizzazione delle cure ha lasciato il suo messaggio arricchito da una formula augurale in uso nella Roma antica che suona così: “che la cosa vada bene, in modo felice e con fortuna!”.

Tutti possono scrivere il loro messaggio nel quaderno dell’Angolo Azzurro. In sala di attesa, inoltre, sono sempre presenti i volontari dell’associazione Don Giulio Farina per informare su trasporti, assistenza psicologica, corsi di yoga, cure estetiche e per offrire un libro da leggere.