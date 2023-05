Ospedale di Carate, inaugurate tre nuove poltrone per cure odontoiatriche a pazienti disabili

All’ospedale di Carate Brianza, lunedì 8 maggio, sono state inaugurate tre nuove poltrone odontoiatriche della struttura di odontoiatria speciale che fa capo ad Asst Brianza.

Erano presenti il presidente del consiglio regionale Federico Romani, i sindaci di Carate, Luca Veggian, di Besana Emanuele Pozzoli, di Giussano Marco Citterio, il presidente della conferenza dei sindaci Egidio Riva, i consiglieri regionali Alessia Villa, Alessandro Corbetta, Fabrizio Figini, il presidente della banca di Credito Cooperativo di Carate, Ruggero Redaelli, il direttore sociosanitario di Asst Brianza, Guido Grignaffini; il direttore del distretto di Carate di Asst Brianza Corrado Gusson, Massimo Roncalli, presidente dell’ordine odontoiatri di Monza e Brianza e Annalisa Novati dell’associazione Ledha, sezione di Carate.

Odontoiatria speciale: tre nuove poltrone con il contributo di Bcc Carate Brianza

Gli onori di casa li ha svolti Marco Trivelli, direttore generale di Asst Brianza che ha sottolineato che “ il nuovo centro è un’eccellenza sia per la Brianza ma anche per tutta la regione. Le tre nuove poltrone rappresentano un notevole salto di qualità per la struttura di odontoiatria speciale dell’ospedale di Carate. L’intervento è stato realizzato grazie ad un generoso contributo della banca di Credito Cooperativo di Carate che attesta il centro di odontoiatria speciale ad un livello di assoluta eccellenza, per strumentazione e tecnologia introdotta, ed è un punto di riferimento anche extra regionale e spero di poter aggiungere al più presto una quarta poltrona”.

La struttura è in funzione dal 1988. E’uno dei cinque centri operativi sul territorio di regione Lombardia e uno dei 33 a livello nazionale. Anche per questo, nel corso degli anni, è diventato sempre più un punto di riferimento per i soggetti portatori di disabilità e per le loro famiglie, provenienti sia dal territorio di Asst Brianza, ma anche da tutta la regione e, in taluni casi, anche da fuori regione.

Le poltrone garantiscono una migliore efficienza operativa. Dispongono di componenti tecniche che consentono di trattare pazienti in carrozzina, senza neppure doverli trasferire sulla poltrona.

Odontoiatria speciale di Carate: le caratteristiche delle nuove poltrone

Il design e la loro altezza minima da terra, pari a soli 35 centimetri, facilitano, poi, la movimentazione dei pazienti con mobilità ridotta. Nuova tecnologia anche per la lampada operativa, che è a led, e non poteva mancare anche la possibilità di collegare la poltrona al computer, per eseguire aggiornamenti e la diagnosi del sistema, per identificare immediatamente il guasto ed intervenire tempestivamente senza interrompere il servizio.

Nel 2022 gli accessi al centro di odontoiatria speciale di Carate sono stati oltre 3.800, con 7.454 prestazioni. Più in dettaglio, le prime visite sono state 737, quelle di controllo 1.667, le urgenti 81 mentre gli interventi in sedazione sono stati 18. Nei primi tre mesi di quest’anno gli accessi sono stati 700 con 1.323 prestazioni erogate, 88 le prime visite, 336 quelle di controllo, 32 le visite urgenti, 14 gli interventi in sedazione. Tutti dati che complessivamente segnalano già un incremento di attività.

Odontoiatria speciale di Carate, nel 2022 erogare 7.454 prestazioni

Le prestazioni erogate dal centro sono: igiene orale, paradontologia (malattie dei tessuti di sostegno dei denti), chirurgia (estrazione di denti e radici),conservativa (otturazione e ricostruzione),endodonzia, ortodonzia (problematiche relative alla posizione anomala di uno o più elementi dentali), anche mediante interventi in anestesia generale

Sono tutte prestazioni garantite da una équipe di professionisti specializzati, caratterizzati da una formazione specifica e da una vasta esperienza nell’approccio a pazienti con bisogni speciali. Sonomedici odontoiatri specialisti, igienisti dentali, assistenti alla poltrona (Aso), infermieri, personale assistenziale e tecnico-amministrativo.