Oro Verde Zero Cento, nuovo apiario comunitario a Desio

Sviluppare la cultura ambientale attraverso l’incontro fra nonni e nipoti, con iniziative che promuovono la biodiversità sia a livello sociale sia ambientale. È la finalità dell’associazione locale Oro Verde Zero Cento, fondata da Carmela Campora, che, sabato scorso, in occasione della Giornata mondiale delle api ha inaugurato, in via Salvo d’Acquisto, a Desio, il suo secondo apiario comunitario. Presenti all’inaugurazione, oltre alla fondatrice dell’associazione, anche il vicesindaco di Desio Andrea Villa, il sindaco di Seregno Alberto Rossi, l’assessore dell’ambiente di Seregno Giuseppe Borgonovo, il presidente e la vicepresidente del comitato del quartiere San Carlo Guido Lotti e Luisa Guerini e il floricoltore, proprietario dell’area, Felice Mariani con la moglie e figli.

Nuovo apiario a Desio: “Api fondamentali per la nostra sopravvivenza”

“Le api sono fondamentali per la nostra sopravvivenza eppure, a causa dell’impatto umano, rischiano di scomparire. Proprio per sensibilizzare sulla loro importanza, abbiamo scelto la giornata mondiale di questo insetto per inaugurare il nostro secondo apiario comunitario. L’obiettivo è ampliare le occasioni di incontro con la popolazione, e in particolare tra i nonni e nipoti, in mezzo alla natura tra piante, fiori, farfalle e animali, in modo da creare contatti, emozioni e ricordi, cosicché possa nascere un legame e si possa sviluppare una nuova mentalità culturale di tutela e salvaguardia sia verso l’ambiente sia verso la società“, ha riferito la fondatrice dell’associazione, presente attivamente sul territorio con attività di sensibilizzazione non solo presso l’apiario della frazione, ma anche nelle piazze, nei centri commerciali e nelle aziende.

“L’inaugurazione di questo secondo apiario è solo l’inizio di una lunga nuova avventura, che vedrà il coinvolgimento attivo della popolazione. Tutti potranno attivarsi in prima persona per prendersi cura delle api, ed imparare ad amarle“, ha concluso.