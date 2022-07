Open Fiber: “Per cablare Limbiate investimento privato di 5 milioni, connessione da parte di partner”

In merito all’articolo dal titolo: “Limbiate, attende la fibra ottica da 3 anni: “Per averla farò un trucco alla Totò””, pubblicato il 3 Luglio su Il Cittadino Valle del Seveso (e ripreso su ilcittadinomb.it), Open Fiber intende fare alcune precisazioni. Open Fiber ha cablato la città di Limbiate con la propria infrastruttura a banda ultra larga mettendo a diposizione un investimento privato pari a circa 5 milioni di euro grazie al quale è stata realizzata una rete di nuova generazione, ultraveloce, in grado di garantire una connessione sicura, a bassa latenza e “a prova di futuro”. L’intervento è stato completato nel 2021 con la messa in vendibilità dei servizi tramite gli operatori partner. Open Fiber a Limbiate ha collegato 11 mila unità immobiliari attraverso un’infrastruttura FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) e, ad oggi, sono stati già attivati servizi per il 30% delle case ed uffici raggiunti.

Open Fiber a Limbiate: “Richiesta di connessione forzata con civico sbagliato è stata annullata”

Il caso riportato nell’articolo interessa un numero civico di via Trieste che non risulta coperto dalla rete di Open Fiber, come indicato sul sito www.openfiber.it (dove è possibile verificare se la copertura è disponibile al proprio indirizzo e visualizzare la lista degli operatori partner presenti). La richiesta di connessione operata dall’utente inserendo forzatamente un civico sbagliato è stata annullata, in quanto non corrispondente alla residenza del richiedente. Open Fiber si riserva di fare ulteriori verifiche per una eventuale connessione del civico corretto, che al momento non è coperto dalla rete.

Open Fiber a Limbiate: “Siamo un operatore all’ingrosso, attivazione in capo a operatori partner”

Si ricorda che Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente all’utente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso. Dunque, il rapporto con i clienti finali, così come l’attivazione della connessione, è in capo agli operatori partner presenti sul sito www.openfiber.it. Quando l’utente ne fa richiesta, l’operatore selezionato contatta Open Fiber che, a quel punto, fisserà un appuntamento con il cliente per portare la fibra ottica dal pozzetto stradale fin dentro l’abitazione.