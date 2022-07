Limbiate, attende la fibra ottica da 3 anni: “Per averla farò un trucco alla Totò”

Alla fine l’unico modo è stato un trucco alla Totò. Per ottenere finalmente la tanto agognata linea internet un cittadino limbiatese ha “taroccato” il suo numero civico, sorpassando senza problemi le difficoltà burocratiche create dalla società fornitrice. A raccontare l’episodio è un’altra “vittima” di un incomprensibile sistema alla ricerca della connessione con la fibra ottica da tre anni. E l’aspetto più deprimente è che davanti a casa è pieno di accessi alla rete principali. “A pochi metri dall’entrata di casa ho sei accessi e la cosa assurda è che non c’è verso di farla arrivare a casa mia, invece il mio vicino dall’altra parte della strada che non ha gli allacci così vicini risulta connesso”. “Da quanto ho capito il problema è che non hanno fatto il tracciamento dei tubi, hanno preso le vie e scelto dei numeri civici a caso e li hanno connessi”.

Da tre anni attende la fibra: “Non riesco a spiegare il mio problema alla azienda”

“Per me però sarebbe davvero importante avere la fibra ottica – prosegue – perché io lavoro nella comunicazione. Eppure non posso nemmeno spiegare il mio problema all’azienda, l’unico modo è un modulo sul sito o facebook dove danno solo risposte preimpostate”. Dopo decine di mail, nessuna risposta. Fabio ha la triste consolazione di non essere l’unico ad avere un problema simile: su un inserto del Corriere è stato pubblicato un resoconto di una disavventura simile e grazie allo scandalo suscitato l’azienda in questione ha prontamente risolto. Ma i giornali non possono pubblicare tutti i giorni resoconti di questo genere.

Niente fibra: la soluzione dell’astuto limbiatese per ovviare al problema

Così c’è anche chi dopo un anno di traversie si è ingegnato a suo modo: siccome dalla società gli avevano detto che al suo civico, diciamo il numero 8, non risultavano connessioni, ma risultava connesso l’8B, questo astuto limbiatese ha pensato bene di stamparsi una “B” e appenderla di fianco al suo numero civico. Così quando i tecnici sono arrivati hanno potuto connettere la sua linea alla fibra ottica senza andare in rotta con le direttive aziendali. E il furbo limbiatese ha potuto avere la connessione veloce a internet. “Io credo che dovrò adottare una soluzione del genere – conclude sconsolato il cittadino senza fibra – perché pur avendo predisposto anche la mia parte di linea, ho trovato solo muri di gomma: dal 2019 non sono ancora riuscito a ottenere nulla, anche parlare con i tecnici è stato inutile perché hanno le mani legate dalle procedure”.