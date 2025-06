Le onorificenze sono da esibire con «legittimo sentimento di orgoglio» in quanto vengono assegnate a chi nel mondo del lavoro, dell’arte e del volontariato fa «molto più del proprio dovere». Lo ha affermato venerdì 30 maggio il prefetto Patrizia Palmisano nel consegnare a otto brianzoli le benemerenze attribuite dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I titoli, ha aggiunto, non rappresentano la conclusione di un percorso ma «una tappa da cui riprendere l’attività con maggior convinzione».

Il valore dei riconoscimenti è rilevante perché, come ha notato il sindaco di Monza Paolo Pilotto, le segnalazioni al capo dello Stato, in genere, vengono inviate all’insaputa degli interessati da cittadini, colleghi, clienti e fornitori delle imprese: «Si tratta – ha spiegato rivolto agli insigniti – di persone che vi hanno notato per come svolgete la vostra attività, per il vostro impegno e la vostra dedizione al servizio della comunità».

«Questa onorificenza – ha dichiarato il tenente colonnello dei carabinieri Luca Romano, uno dei sei neo cavalieri – è uno sprone a fare ancora di più perché Monza e la Brianza migliorino ulteriormente sui temi della sicurezza. Continuerò a fare quello che ho fatto finora come carabiniere». Romano fino all’anno scorso ha comandato il reparto operativo presso il comando provinciale dei carabinieri e ora dirige il Nucleo operativo di protezione della Lombardia. In passato ha partecipato a diverse missioni internazionali tra cui quella della Nato in Kosovo e quella delle Nazioni Unite in Eritrea.

Il generale Luigi Macchia, di Villasanta, ha ricevuto le insegne di commendatore: comandante del Quartier generale presso il comando generale di Roma della Guardia di finanza ha prestato servizio anche presso la Commissione Europea e all’Ufficio europeo per la lotta antifrode. Per la sua esperienza internazionale in materia fiscale e doganale ha guidato il comando dell’aeroporto di Malpensa.

Unico neo ufficiale al merito è il sottufficiale dei Carabinieri Giuseppe Baldasarre, di Busnago, che ha concluso la propria carriera come comandante della stazione di Bellusco. Come componente dell’Associazione nazionale carabinieri di Vimercate è impegnato in molte iniziative di carattere sociale e culturale, tra cui il progetto “nonno vigile”.

Funzionario della pubblica amministrazione, il cavaliere Gabriele Acquadro dal 2011 opera alla prefettura di Monza dove si è distinto per il contributo dato alla Protezione civile. È, inoltre, impegnato nel volontariato come socio dell’Avis di Desio.

Dario Colombo, titolare della gioielleria monzese fondata dal padre nel 1948, è impegnato a sostenere vari enti benefici tra cui la Lega italiana per la lotta contro i tumori, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro e la comunità psichiatrica “Le Orme”. Ha contribuito al restauro della chiesa di Santa Giustina di Casatenovo, suo paese d’origine, e ha fondato il Rotary Club Colli Briantei.

Il neo cavaliere monzese Carlo Esposito, luogotenente della Guardia di finanza, ha guidato la sezione logistico amministrativa del comando provinciale di Monza e ha ricevuto importanti riconoscimenti tra cui, nel 1997, una lettera di apprezzamento dal direttore dell’Fbi per il contributo fornito a una importante operazione antitrust a livello internazionale. Nel 2019 è stato premiato dal sindaco di Monza per aver soccorso in un ristorante un uomo che rischiava di soffocare. In ambito umanitario sostiene il Centro italiano aiuti all’infanzia e Amref Heath Africa Italia.

Ermanno Luigi Gatti, negoziante storico di Albiate, è attivo nella promozione del settore come presidente della delegazione dei commercianti del suo comune, dell’associazione territoriale di Seregno e di quella dell’Alta Brianza. Dal 1990 al 2009 è stato assessore e dal 2011 presiede il corpo musicale Santa Cecilia.

Andrea Magnone, ingegnere di Bellusco, è amministratore delegato della BorgWarner Systems Italy di Arcore, una multinazionale del settore automobilistico: il neo cavaliere ha un passato da calciatore nella Primavera del Monza e promuove diverse iniziative per avvicinare i figli dei dipendenti allo sport. È, inoltre, donatore di sangue dell’Avis di Vimercate.

Onorificenze della Repubblica: il ringraziamento al questore

Al termine della cerimonia, a cui hanno partecipato i giovani musicisti del liceo classico Zucchi, il prefetto ha salutato il questore Salvatore Barilaro che dal 1° giugno lascerà Monza per Pisa. «Lo ringrazio per la collaborazione fornita in questo anno e mezzo in cui è riuscito a rendere facile ogni attività – ha dichiarato – per le sue capacità si è fatto apprezzare da tutte le istituzioni».