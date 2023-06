Omicidio in centro a Desio, accoltellato sul ballatoio di casa

Omicidio domenica 4 giugno, alle 10.20, nel centro storico di Desio. Un uomo di nazionalità romena è stato ritrovato riverso a terra, sul ballatoio di una vecchia casa di corte in via Matteotti, a poche decine di metri da piazza Conciliazione. L’uomo viveva qui con la compagna. Quando i carabinieri sono arrivati, non hanno potuto fare altro che constatare che il cadavere era circondato da un lago di sangue. Secondo una prima ricostruzione, i militari avrebbero già posto in stato di fermo l’aggressore, un uomo di nazionalità cubana. Sarebbe stato lui a finire il romeno con numerose coltellate alla gola.

Fermato il presunto assassino, un cubano

L’esecuzione è avvenuta al termine di una violenta lite in cui l’aggressore lo avrebbe colpito con calci e pugni e poi accoltellato. Alla lite, e poi all’omicidio, avrebbero assistito alcuni vicini di casa e alcuni passanti. Sul posto, appena ricevuta la segnalazione, poco dopo le 10.20, si sono recati immediatamente i carabinieri della compagnia di Desio, subito seguiti dai reparti della Scientifica. L’aggressore sarebbe stato fermato poco dopo non lontano da piazza Conciliazione.

Nel 2022 un 26enne accoltellato nella stessa corte

Le indagini sono in pieno corso. È caccia anche all’arma utilizzata per compiere il delitto. In quella corte esiste da tempo un problema di sicurezza. Nella notte di Capodanno del 2022 in quello stesso luogo un 26enne era stato ferito a colpi di coltello, in modo grave.