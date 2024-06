Nuovo open day passaporti in Questura a Monza sabato 22 giugno: 400 posti prenotabili martedì 18

Sabato 22 giugno nuovo “open day passaporti” in Questura a Monza, dalle 8 alle 13. Una occasione indirizzata esclusivamente a cittadini prenotati: la giornata per ottenere l’appuntamento sarà martedì 18 giugno quando, a partire dalle 11 del mattino saranno messi a disposizione 400 posti sul portale “Passaporto on line” al link https://passaportonline.poliziadistato.it/

Open day passaporti in Questura a Monza: clic sul mouse dalle 11 di martedì 18 giugno

Una volta ottenuta la prenotazione occorrerà presentarsi, minori inclusi, con l’appuntamento stampato, fotocopia del documento della carta d’identità, 2 foto, contributo amministrativo di euro 73,50, versamento di euro 42,50 su c/c postale nr. 67422808 intestato al Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento Del Tesoro, e, in caso di minori, modulo di assenso firmato in originale dal genitore non presente, corredato della fotocopia della carta d’identità firmata in originale.