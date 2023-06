Nuovo look per Spazio Acinque di Monza: “Sarà il modello di tutti i nostri sportelli”

Spazio Acinque di via Cremona 4/A, a Monza, cambia look e diventerà il modello per tutti gli sportelli di Acinque Energia presenti nei territori dove opera l’azienda multi utilities brianzola. L‘inaugurazione è stata fissata per lunedì 3 luglio nel pomeriggio, dalle 17.30: “dal vertice aziendale con intervento delle autorità locali e con un momento di festa aperto a tutti, un aperitivo servito dal food truck Acinque, musica dal vivo e gadget” dice l’azienda in una nota.

Spazio Acinque tutto nuovo: “Con lo stile, i valori e i colori del rebranding”

“Lo spazio dedicato ai clienti è stato riqualificato secondo lo stile, i valori e i colori del rebranding che, alla fine dell’anno scorso, ha unificato le aziende del Gruppo così da ricondurre immediatamente ad un singolo marchio i molteplici servizi e le diverse attiività nel campo dell’energia di cui si occupa la storica società del territorio“.