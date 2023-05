Monza: nuovo look per il personale di Acinque Energia

Nuovo look per il personale di Acinque: dai prossimi giorni, progressivamente, il personale di Acinque Energia da Monza a Como, da Lecco a Venezia, da Varese a Sondrio, indosserà un’unica uniforme: “per rimarcare il senso di appartenenza a una community e a una filosofia aziendale“. Si tratta di un altro tassello del rinnovo di identità della azienda: “che non ha cambiato le persone che sono a disposizione per consigli e assistenza né la qualità di prestazione“. Si tratta di rimarcare “la riconoscibilità del professionista – dice l’azienda in una nota – che suggerisce le migliori soluzioni per le forniture di luce e gas, magari nello sportello sotto casa, uno dei tanti dell’azienda del territorio, inconfondibile e familiare“.

Nuovo look per il personale di Acinque

Acinque Energia: “Unico stile in qualunque territorio”

“Il rebranding ci permette adesso di raccontarci nello stesso modo in qualunque territorio e possiamo comunicare meglio la nostra identità presentandoci dappertutto con un’unica voce e un unico stile – ha spiegato l’amministratore delegato di Acinque Energia, Giovanni Perrone -. Vestiamo e rendiamo immediatamente riconoscibile il nostro modo di rapportarci alle necessità dei clienti che nei nostri sportelli saranno rassicurati sin dal primo impatto visivo: in qualunque sportello saranno, capiranno subito di poter contare sulla inconfondibile serietà e professionalità firmata Acinque“.

Acinque Energia: “Look formale ma sobrio”

Da queste considerazioni è nato il progetto di omogeneizzazione del look del personale degli sportelli di Acinque Energia. “Uno stile e una combinazione cromatica che, come raccomanda la buona comunicazione, devono risultare immediatamente riconducibili ad un unico marchio – e ai valori ad esempio di vicinanza, trasparenza che il marchio stesso sottende – in ciascuna sua declinazione: dai materiali di comunicazione all’uniforme”.

La scelta è caduta non su un look formale ma “sobrio, che comunica con eleganza un’uniformità di servizio e di trattamento dei nostri clienti”.