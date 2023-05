Lieve flessione nella prima trimestrale di Acinque: margine operativo lordo pari a 22,9 milioni

I risultati del primo trimestre 2023 di Acinque spa fanno registrare una flessione rispetto al 2022. La gestione operativa consolidata evidenzia, infatti, un Margine Operativo Lordo pari a 22,9 milioni di euro, (nel 2022 era pari a 27,9 milioni di Euro) principalmente nella BU Vendita e nella BU Energia e Tecnologie Smart (ETS), in particolare nel teleriscaldamento. Ciò è dovuto principalmente alla contrazione dei volumi di vendita energia per uso riscaldamento, soprattutto per il clima straordinariamente mite. Questi effetti negativi sono stati solo parzialmente compensati dalle attività di efficientamento energetico, con lo sviluppo di interventi Ecobonus e Superbonus 110% e per la BU Vendita dai maggiori margini dell’energia elettrica.

Trimestrale Acinque: margine operativo netto a 10,7 milioni

In crescita il margine operativo lordo della BU Reti – 9,1 milioni di euro nel 2023 contro i 8,6 milioni di euro nel 2022- principalmente nelle Reti idriche per effetto della riduzione dei prezzi dell’energia elettrica. Il Margine Operativo Netto si attesta a 10,7 milioni di Euro, in riduzione rispetto ai 15,3 milioni di euro del 2022. La gestione finanziaria complessiva del primo trimestre 2023 ammonta a -1,7 milioni di euro, in sensibile aumento per l’effetto combinato della crescita dell’indebitamento finanziario medio e del significativo rialzo dei tassi di interesse, connessi al contesto macroeconomico attuale (-0,2 milioni di euro nel 2022).

Trimestrale Acinque: risultato netto positivo (5,6 milioni)

Il Risultato Netto del Gruppo del primo trimestre 2023, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza, risulta positivo ed è pari a 5,6 milioni di Euro, in sensibile flessione rispetto al 2022 (10,2 milioni di Euro). Gli investimenti del Gruppo realizzati nel primo trimestre 2023 sono pari a 11,9 milioni di Euro, meno rispetto al corrispondente periodo 2022 (12,4 milioni di Euro). Il Patrimonio Netto è stato stimato in 534,3 milioni di euro, in aumento rispetto a fine dicembre 2022 (528,0 milioni di Euro). “Acinque conferma la propria capacità di presenza e di iniziativa, nonostante il contesto macroeconomico estremamente complesso, specie nel settore dell’energia, e per gli effetti del climate changing che incidono sui volumi della vendita – hanno sottolineato il presidente Marco Canzi e l’amministratore delegato Stefano Cetti – Tuttavia, anche il primo trimestre del 2023 riafferma la grande resilienza dell’azienda. Come documentano gli investimenti, manteniamo il nostro ruolo proattivo e intraprendente, quale partner dei territori nel campo dell’innovazione, dell’efficientamento e dello sviluppo sostenibile. Il nostro obiettivo è generare valore a beneficio delle comunità locali di riferimento”.