Call center, Acinque premiata dal gradimento dei clienti

L’indagine di Arera sul gradimento del lavoro dei call center ha premiato l’azienda Acinque Energia che, dopo 17mila interviste nel 2022, esce con il profilo di “un team di specialisti con cui è facile dialogare, che espone in modo trasparente le diverse opportunità contrattuali, che sa come soddisfare i bisogni dei clienti e fornire chiarimenti e sa come interagire con la propria community”.

Call center, Acinque premiata: i risultati

Secondo i risultati in tema di “Cortesia” il giudizio positivo è del 98% degli intervistati; Tempo per trovare la linea libera: giudizio positivo del 96% degli intervistati; Semplicità per parlare con un operatore: giudizio positivo del 96% degli intervistati; Attesa per parlare con l’operatore: giudizio positivo del 96% degli intervistati.

Call center, Acinque premiata: “Risultato estremamente significativo in un periodo critico”

“È un risultato estremamente significativo – ha rilevato Andrea Tugnoli, responsabile operations di Acinque Energia – perché interviene in un periodo estremamente critico, in cui è esploso il rincaro delle materie prime, per effetto della ripartenza post covid e del conflitto in Ucraina, ingenerando legittima preoccupazione e malcontento da parte delle famiglie. Noi, responsabilmente, ci siamo impegnati a fondo anche da questo punto di vista, rispondendo prontamente, una sorta di bussola nel generale disorientamento determinato dal convulso quadro internazionale”.