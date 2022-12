Nuovi arredi in arrivo per il San Gerolamo e il centro giovanile di Vimercate

Sono 6.375 euro le risorse che saranno utilizzate dal Centro Sociale San Gerolamo e dal Centro di

Aggregazione Giovanile di Vimercate per l’acquisto di nuovi arredi. Due strutture che, per il volere dell’amministrazione comunale, hanno da pochi giorni riattivato i loro servizi e che con l’assegnazione di queste risorse vuole dare un ulteriore impulso e dotare di arredi funzionali allo svolgimento delle attività per i cittadini.

Nuovi arredi in arrivo con il Fondo Città di Vimercate

I fondi stanziati derivano dal fondo patrimoniale denominato “Fondo Città di Vimercate” presso Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus destinato a finanziare iniziative progettuali promosse dalle associazioni no profit che operano sul territorio. In questo modo l’Amministrazione Comunale, di concerto con la Fondazione, dopo un confronto circa le necessità più urgenti per il territori, ha deciso di stanziare la quota residua del Fondo all’acquisto di arredi per € 4.000 destinato al Centro Sociale San Gerolamo e € 2.375 al Centro di Aggregazione Giovanile.