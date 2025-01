Nuova velina bionda di Striscia: Sofia (Desio) e Miriana (Vimercate) superano i quarti

La corsa a un posto da Velina bionda a Striscia la Notizia, il Tg satirico di Canale 5, prosegue per le due brianzole, la desiana Sofia Derivi e la vimercatese Miriana D’Agostino. La prima, venerdì 24 gennaio, ha vinto uno dei quarti di finale delle selezioni che, per la prima volta, avvengono attraverso il televoto degli spettatori. La ventenne di Desio ha ottenuto il 59% delle preferenze superando la “avversaria” Benedetta Kovacevic, diciottenne di Thiene, provincia di Vicenza. Sofia Derivi si è quindi aggiudicata il terzo quarto di finale della selezione dopo la vimercatese Miriana D’Agostino e Simona Frascaria. Chi la spunterà affiancherà la Velina mora Beatrice Coari.

Nuova velina bionda di Striscia la Notizia, i telespettatori premiano le brianzole

D’Agostino, 24enne, è riuscita ancora una volta a superare la concorrenza – spietata – delle altre aspiranti veline con un 61 per cento delle preferenze. L’obiettivo è ancora lontano, ma pare sempre più raggiungibile. La giovanissima brianzola ha già all’attivo un’attività da modella, soprattutto per l’hair stylist monzese Stefano Conte che l’ha aiutata nella “transizione” da mora a biondissima. Spigliata sotto i riflettori grazie all’esperienza, dopo i primi trionfi ha fatto anche incetta di follower sul suo profilo instagram. In un attimo sono stati mille in più a seguirla.

Derivi, iscritta all’Università Cattolica, facoltà di Scienze motorie, aveva superato di slancio la prima prova di selezione, con il 77 per cento dei consensi.

Nuova velina bionda di Striscia la Notizia, semifinali il 28 e 29 gennaio

La fase dei quarti di finale terminerà lunedì 27 gennaio. Le 4 vincitrici si sfideranno nelle semifinali del 28 e 29 gennaio per accedere alla finalissima di giovedì 30 gennaio con la proclamazione, in diretta, durante la trasmissione del Tg satirico di Antonio Ricci della nuova Velina bionda eletta, per la prima volta in 37 edizioni di Striscia, con i voti del pubblico.