Nuova piazza Gioia a Nova Milanese, la Lega: spreco di soldi pubblici

Da parcheggio a piazza giardino. Piazza Gioia di Nova Milanese è stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 14 settembre “con l’augurio che possa essere uno spazio di incontro e non di scontro” ha detto don Antonio Brioschi al momento della benedizione prima dei discorsi ufficiali del sindaco Fabrizio Pagani, del vice sindaco Andrea Apostolo e dell’architetto paesaggista Michel Desvigne il cui studio ha lavorato in piena sinergia con l’ufficio tecnico del Comune.

Piace e non piace il risultato, molti gli apprezzamenti, ma c’è anche chi rimpiange i posti auto e c’è chi, come la Lega Salvini, in occasione dell’inaugurazione, ha distribuito un volantino in cui ha messo in evidenza lo sperpero – dicono – di soldi pubblici accanto all’eliminazione dei posti auto, l’insicurezza, la sporcizia e l’incuria. Nell’elenco dei soldi impiegati, la Lega Salvini rappresentata al taglio del nastro dai consiglieri Francesca Brambilla e Tommaso di Miceli, ricorda: oltre 2 milioni di euro per la realizzazione, 350mila per l’acquisto e demolizione della villa adiacente, 100mila per l’acquisto dell’area parrocchiale, 100mila euro di costi tecnici e strutturali e oltre 300mila euro per il parcheggio di via Zara. La Lega grida “vergogna” e invita l’assessore a dimettersi.

Nuova piazza Gioia a Nova Milanese, la risposta dell’assessore

L’inaugurazione di piazza Gioia a Nova Milanese

«Non so bene a quali cifre si riferiscano – ha replicato Andrea Apostolo – in ogni caso continuo a ribadire che sulla realizzazione dell’opera, abbiamo anche risparmiato, con l’affidamento dell’incarico diretto a Michel Desvigne per il quale non si può superare i 75mila euro, mentre il lavoro di progettazione è stato realizzato interamente dal nostro ufficio tecnico che ha dimostrato grandi professionalità».

I cestini, per buona pace di tutti, sono stati posizionati già nella giornata di mercoledì. E sabato sera la “silent disco” ha visto almeno trecento ragazzi, ma non solo, utilizzare per la prima volta la nuova piazza Gioia in una modalità nuova e divertente.