Novità a Meda: entro dicembre centro riabilitativo all’Auxologico

La città di Meda si arricchisce di un’altra importante struttura sanitaria. Nella sede di via Pace dell’Auxologico, nei giorni scorsi, è stato presentato il nuovo progetto di riabilitazione, che vedrà la luce il prossimo mese di dicembre. Nell’attesa sono state programmate una serie di iniziative di avvicinamento al progetto.

Novità a Meda: Meda half marathon (M21 MedaUrbanRace) il 23 ottobre per sostenere Avis Meda

Iniziative di divulgazione medica ma soprattutto la “Meda half marathon”, denominata “M21 MedaUrbanRace”, che si svolgerà il 23 ottobre 2022, organizzata da Auxologico per sostenere le attività di Avis Meda. Il ricavato della manifestazione verrà destinato all’acquisto di un mezzo per il trasporto disabili per Avis Meda.

“L’impegno e la generosità cambiano il mondo” è lo slogan della maratona. Slogan che è memore di quanto, grazie all’impegno collettivo, alla partecipazione entusiastica del volontariato, Auxologico ha potuto realizzare con successo nei due anni di pandemia con l’hub vaccinale.

Novità a Meda: i servizi di Auxologico Meda Riabilitazione

Sotto questi auspici nasce il progetto, già in fase di realizzazione, di Auxologico Meda Riabilitazione, nella originaria sede di Auxologico in piazza della Resistenza che affianca la nuova sede di via Pace. L’attività sarà organizzata su una superficie di oltre 1300 mq, con 15 ambulatori per visite e o trattamenti riabilitativi, una palestra da 80 mq, oltre 50 mq dedicati a idro e crio-terapia, e aree dedicate alla gestione di attività di gruppo. L’offerta riabilitativa sarà completata da un’area dedicata ai disturbi del comportamento alimentare.

Novità a Meda: gli interventi

Come ha sottolineato Gianfranco Parati, direttore scientifico di Auxologico, ogni iniziativa di carattere sanitario “nasce sulla base di un percorso di oltre sessant’anni di quello che è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in sigla Irccs, titolo che ogni due anni deve essere riconfermato dal Ministero della Salute a seguito di verifiche medico-scientifiche e, di conseguenza, ogni nuova iniziativa lanciata da Auxologico si connota per queste caratteristiche che traducono la ricerca medica in servizi per il territorio”.

In apertura di riunione il sindaco Luca Santambrogio, nel portare i suoi saluti ha avuto parole di apprezzamento per la molte di attività svolta dalla struttura, poi ha aggiunto: “Nel 2005-2007 Meda ha vinto un terno al lotto quando Auxologico ha deciso di aprire una sede sul nostro territorio e altrettanto si è verificato con il centro vaccinale per la lotta al Covid. Vedo con grande interesse, tra l’altro, l’iniziativa della “Half Marathon” che richiamerà molta attenzione e molta gente a Meda e ci auguriamo che possa diventare un appuntamento fisso. Un grazie enorme ad Auxologico per tutto ciò che ha fatto, che sta facendo e che farà per il territorio medese”. L’impegno di Auxologico sulla città è stato rimarcato anche dal direttore generale di Auxologico Mario Colombo.