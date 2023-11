Nova, premiati gli artisti dell’edizione 2023 del Premio di pittura “Vittorio Viviani”

Ế stato assegnato a Claudia Beulke di Casasco il Premio Vittorio Viviani, giunto alla venticinquesima edizione che ha coinvolto 120 artisti per un totale di 356 opere. L’artista originaria del Centro Valle Intelvi (Co) ha ottenuto il plauso della giuria per l’opera “Telegraph road 1861” che entrerà a far parte della Collezione di proprietà del Comune di Nova Milanese. Denis Kapo di Milano, invece, si è aggiudicato il 35esimo premio “Città di Nova Milanese”, con l’opera “Naviglio Grande” che entrerà a far parte della collezione Arci Enrico Rossi. Un’edizione molto partecipata questa inaugurata in villa Brivio sabato 11 novembre. Organizzata, come sempre, dalla Libera Accademia di Pittura guidata da Luigi Rossi, quest’anno festeggia i 70 anni della fondazione.

«Per sottolineare l’importante anniversario – ha ricordato Alessandro Savelli, direttore artistico dell’Accademia – abbiamo aggiunto un premio speciale dedicato a Giuseppe Scalvini, artista di rilievo della scena artistica milanese, ma non solo, che ha onorato la Libera Accademia della sua presenza per tanti anni». Il premio speciale Giuseppe Scalvini è stato assegnato a Kamoljon Babaev di Como per l’opera “Veneziana”. Non sono mancate le segnalazioni per le opere di Debora Fella, Danilo Ruggeri di Bazzano (Bo), Martina Ongaro di Verona, Andrea Zuppa di Due Carrare (Pd), Marco Corridoni di Legnago (Vr), Giuliano Cataldo Giancotti di Calcinate. Le iniziative dell’Accademia proseguono sabato prossimo con la presentazione, alle 17,30 presso la sede della Casa delle Arti e dei Mestieri, in piazza De Amicis 2, del primo dei Quaderni della Fondazione Rossi dedicato a Marilena Caimi, insegnante, autrice di libri per la scuola, impegnata nel volontariato.