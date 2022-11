Nova Milanese: un 57enne minaccia un cliente del bar con un coltello, fermato dai carabinieri

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Desio, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo straordinario del territorio di Nova Milanese finalizzato a prevenire comportamenti violenti e reprimere azioni delittuose e, più in generale, per mantenere le condizioni di un’autentica tranquillità pubblica, riducendo la percezione di insicurezza dei cittadini. L’azione sinergica condotta dai carabinieri, ha permesso di realizzare un vasto ed articolato sistema di controllo del territorio, effettuando numerosi posti di controllo lungo le arterie di accesso alla città e nel centro storico, con particolare attenzione alle piazze più frequentate dai residenti.

Nova Milanese: un 57enne minaccia e un 35enne pregiudicato ubriaco alla guida

Tra gli obiettivi dei controlli sono stati la prevenzione e repressione dei reati in genere, con riguardo a quelli di natura predatoria ed in materia di stupefacenti. Infatti, gli stessi militari, nel medesimo contesto, hanno deferito all’autorità giudiziaria un pregiudicato 35enne, residente in provincia, per guida in stato d’ebbrezza alcolica, sorpreso con un valore di 1,5 di tasso alcolemico, alla guida della propria autovettura Skoda, mentre un 57 deferito per minaccia, porto di armi ed oggetti atti ad offendere poiché all’interno di un bar di Desio aveva minacciato con un coltello multiuso un avventore per futili motivi.

L’attività svolta da 12 carabinieri in uniforme e una task force in abiti civili, si è conclusa con il controllo di 2 esercizi pubblici, 72 persone, 24 veicoli, 7 contravvenzioni elevate per violazioni al cds, una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza e il sequestro di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana. Inoltre 4 soggetti sono stati segnalatati all’autorità amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 75 dpr 309/90.