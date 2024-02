Nova Milanese sfida il meteo: successo per i carri di carnevale ispirati dal Signore degli anelli

Il coraggio è stato premiato. Ha osato sfidare anche le poco rassicuranti previsioni meteo la sfilata dei carri a Nova Milanese. Sui carri i personaggi simbolo del Signore degli anelli: lo stregone Gandalf, Gollum e il suo tesoro ed elfi in abbondanza. Il tema, per la prima volta, non è stato quello proposto dalla Fom, ma è stato scelto in autonomia per il semplice motivo di voler partire prima nella preparazione dal momento che il tempo a disposizione non era molto.

Nova Milanese sfida il meteo: successo per i carri di carnevale, il perché del tema scelto

Così già a novembre il comitato per il Carnevale guidato da Massimiliano Zumbo si è dato appuntamento per decidere il tema e la scelta è ricaduta sulla saga di Tolkien di cui nel 2023 ricorreva il cinquantesimo anniversario della morte.

Nova Milanese Carnevale Massimiliano Zumbo ironizza sul Signore degli anelli

Le perplessità sull’opportunità di sfidare il meteo erano tante, si sarebbe potuto rinviare il tutto a sabato, ma la sfilata si sarebbe sovrapposta agli impegni sportivi. La gente non si è lasciata pregare e ancora una volta le strade percorse dai carri si sono colorate tra maschere e coriandoli. Novità di quest’anno è stata una sosta nel cortile della Rsa San Francesco di via Prealpi per strappare un sorriso agli ospiti qui presenti che, rimanendo dietro le vetrate, hanno potuto ammirare le esibizioni delle scuole di danza novesi, Yesd e Dna.

Nova Milanese sfida il meteo: successo per i carri di carnevale, i premi

La sfilata si è conclusa in oratorio con la premiazione delle maschere più belle in tema, più piccola, Aurora di 5 mesi, e più “grande”, Sandro che ha guidato il trattore di uno dei quattro carri per tutto il percorso, i draghetti di San Bernardo si sono aggiudicato l’attestato per il gruppo “a tema” più numeroso. Sfilata riuscita grazie al coraggio e al lavoro dei volontari che realizzato i carri.