Nova Milanese premia il concorso AvisIdea: “RispettiAmo” la vita torna nelle scuole

“RispettiAmo” la vita. Questo il tema del Concorso AvisIdea promosso dall’Avis Comunale di Nova Milanese. La premiazione si è svolta nel pomeriggio di venerdì, al Centro di cultura di villa Brivio, in occasione dell’inaugurazione della mostra dei lavori degli alunni delle scuole novesi legati al progetto Gio.I.A. occasione preziosa organizzata dal Comune di Nova per riflettere sui diritti dell’infanzia. L’acronimo richiama infatti la Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza a cui a Nova è intitolata un piazza e che ricorre il 20 novembre, periodo nel quale l’evento si è svolto fino all’avvento del Covid.

Nova Milanese premia il concorso AvisIdea: il ritorno nelle scuole dopo tre anni

Avis Nova, guidato dal presidente Aljoscia Cornelli, ha sempre prestato particolare attenzione alle scuole del territorio.

«Quest’anno, per fortuna dopo tre anni di assenza per la pandemia, siamo potuti ritornare nelle classi delle scuole novesi – ha sottolineato Cornelli – il concorso di disegno è una occasione semplice per poter far riflettere anche i più piccoli sull’importanza del dono».

AVIISIDEA Giorgia Poveda

Nova Milanese premia il concorso AvisIdea: i premiati

Il primo premio, una borsa di studio del valore di 100 euro, è stato assegnato a Valentina Rizzo, 5A, della scuola A.Frank; secondo posto per Alessandro Peidda 5B della Fasola – Quarello; terzo gradino del podio per il compagno di classe Samuele Ansaldo. E poi ancora: quarto posto per Mohamed Eliwa, 5A, Quarello; quinto Nicole Antonino, 5A, A.Frank; sesto posto per Giulia Giannico, 5B, A.Frank.

«Quest’anno abbiamo aggiunto un ulteriore premio – ha proseguito il presidente Cornelli – il disegno di Giorgia Poveda, 5A, scuola Fasola-Quarello, è stato scelto come logo per le iniziative del 14 giugno, giornata mondiale del donatore; il lavoro di Alessio Molinello della 5A, della A.Frank, diventerà il nuovo cartellone pubblicitario posizionato in via Brodolini». Tutti i disegni sono esposti in villa Brivio fino al 20 maggio.