Nova Milanese, l’arcivescovo di Leopoli, in Ucraina, celebra la santa Messa nella parrocchiale di Sant’Antonino

Non è mancato un certo stupore tra i parrocchiani di Nova Milanese presenti alla celebrazione eucaristica festiva di domenica 28 luglio nella chiesa di Sant’Antonino. Ad officiare la santa Messa delle ore 10 l’arcivescovo della città di Leopoli in Ucraina, monsignor Miecislaus Mokrzycki, introdotto dal parroco don Luigi Caimi. Di passaggio, ha spiegato lo stesso monsignore, perché diretto in Canada nel Quebec alla conferenza annuale dei cavalieri di Colombo, un’organizzazione cattolica di servizio fraterno, fondata negli Stati Uniti nel 1882.

Arcivescovo di Leopoli: la gratitudine per il sostegno alla Chiesa italiana

«La nostra presenza -ha sottolineato monsignor Miecislaus Mokrzycki– vuole essere un modo per ringraziare la comunità novese guidata da don Luigi e tutta la Chiesa italiana: vi siamo molto grati sia per la vicinanza spirituale che per il prezioso supporto umanitario mostrato alla Chiesa Ucraina». Il parroco don Luigi Caimi, ai ringraziamenti, ha aggiunto l’invito a ritornare il prossimo anno in occasione del centenario della consacrazione della chiesa parrocchiale di Sant’Antonino, con l’augurio che nel frattempo la guerra possa trovare il suo epilogo e la promessa di destinare parte delle offerte dell’Avvento e Quaresima alla realizzazione di un’opera per Chiesa di Leopoli.