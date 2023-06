Nova Milanese: la Madonna in processione sul canale Villoresi per il mese mariano

La devozione si fonde con la suggestione di un percorso unico. Ha richiamato centinaia di fedeli la processione proposta mercoledì sera, 31 maggio, dalla comunità pastorale San Grato di Nova Milanese a conclusione del mese mariano. Dopo aver percorso tutte le strade della città nelle sere di maggio con il rosario itinerante, la statua della Madonna è stata posta su una piattaforma galleggiante per attraversare la città, questa volta sulle acque del canale Villoresi.

Nova Milanese: il percorso e le manovre per la statua

La processione con la statua della Madonna sul Villoresi

L’avvio della processione dal ponte di via Garibaldi, all’imbrunire. I volontari del Gruppo alpini con i volontari dell’Aido e dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo hanno guidato la statua sulla piattaforma galleggiante con l’aiuto di corde regolate dalle due sponde del canale. Lungo la pista ciclabile i fedeli in processione hanno recitato il rosario e cantato inni a Maria. Devozione e suggestione e un pizzico di curiosità nel vedere le “manovre” necessarie per il passaggio sotto i ponti, in via XX Settembre prima, e all’altezza del vicolo San Grato, poi.

Nova Milanese: la benedizione di don Caimi

La statua veniva reclinata, per poi essere rialzata. E non è mancato un piccolo imprevisto quando tra i due ponti è stato necessario districare le corde di traino dai rami caduti che ingombravano la sponda del canale opposta alla ciclabile. L’abilità degli alpini, con l’aiuto dall’alto, hanno fatto in modo che si potesse concludere la processione con la benedizione del parroco don Luigi Caimi all’altezza della cappella votiva dedicata sempre alla Vergine Maria in via Leon Battista.