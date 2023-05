Nova Milanese: i vincitori del concorso di poesia degli Amici di Margit nelle scuole

Sono Sofia Jumana Amamri della 5B della primaria Fasola-Quarello e Andrea Brambilla della IIA della Giovanni XXIII i vincitori dell’ottava edizione del Concorso di poesia organizzato dall’Associazione “Amici di Margit” di Nova Milanese.

L’obiettivo è quello di coltivare la passione per la poesia anche tra le nuove generazioni. Perché Margit, come veniva chiamata affettuosamente la maestra Maria Giuditta Seregni, era una vera appassionata di poesia, arte e cultura, ma non solo. A guidare l’associazione Wilma Riva. Il concorso si rivolge agli alunni che frequentano le scuole novesi: dalla terza classe della primaria alla terza della secondaria di primo grado. Sempre molto partecipato, quest’anno aveva come tema “Mi racconto”. Sono pervenute 401 poesie: 253 dagli alunni della scuola primaria e 148 dagli alunni della scuola secondaria appartenenti a quindici classi della scuola primaria e undici della scuola secondaria.

Per la scuola primaria sono stati segnalati sei componimenti che portano la firma di Noemi Mangiaracina (3A Rodari); Francesca Carubelli (5A, A. Frank); Emma Spera (5B, Fasola-Quarello); Simone Bagalà (4°, A. Frank); Donato Lisi (5A, Fasola- Quarello) e Gabriele Fossati (4C, Fasola-Quarello). Tre gli alunni che hanno ricevuto l’attestato di merito: Samuele Bruno (5A, Rodari); Chiara Borella (5A, Rodari) e Mohamed Eliwa, (5A, Quarello).

Per la scuola secondaria di primo grado sono state segnalate le poesie di Giorgia Gandini, classe IB; Giorgia Zoppetti, II D; Malak El Hakimi, IA; Elettra Pozzoni, II C tutte della scuola media “G. Segantini” così come i tre ragazzi premiati con l’attestato di merito: Maddalena Oliveri, IB; Riccardo Grillo, II C e Stejsi Shaqiri. Le poesie possono essere lette sul sito dell’associazione.