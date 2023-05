Nova, quattrocento poesie per gli Amici di Margit

Oltre quattrocento poesie. È in programma oggi pomeriggio, sabato 20 maggio, alle 17, nell’aula consiliare di Nova Milanese, in via Zara, la premiazione dell’ottava edizione del Concorso di poesia organizzato dall’associazione “Amici di Margit”. “Mi racconto” il tema dell’edizione di quest’anno, un tema che ha dato ai ragazzi la possibilità di spaziare nell’ambito a loro più caro, non è mancata la nostalgia per il paese d’origine messa in luce dai ragazzi stranieri o la rappresentazione di situazioni di disagio. Il concorso si rivolge agli alunni che frequentano le scuole novesi: dalla terza classe della primaria alla terza della secondaria di primo grado.

253 componimenti dagli alunni della primaria e 148 da quelli della secondaria

Sono pervenute 401 poesie: 253 dagli alunni della scuola primaria e 148 dagli alunni della scuola secondaria appartenenti a quindici classi della scuola primaria e undici della scuola secondaria. «Siamo molto soddisfatti dell’adesione – ha dichiarato Wilma Riva, presidente dell’Associazione Amici di Margit -. Nonostante il passare del tempo, il Concorso di poesia risulta sempre gradito ad alunni ed insegnanti e l’obiettivo che ci eravamo prefissati, quello di avvicinare le giovani generazioni alla poesia come vera forma di espressione, ci sembra raggiunto».