Nova Milanese: aumenti record per la mensa scolastica, proteste dei genitori

«Da 4,70 a 6,50 euro al giorno, da 94 a 130 al mese. È stato un aumento con il botto, quello sella mensa scolastica. Al punto che i genitori si chiedono se siano diventati un Bancomat per le aziende private delle mense? Il pranzo lo prepara forse Cracco?». È la domanda che pone una mamma che ha aderito in modo convinto alla petizione contro gli aumenti per la mensa scolastica a Nova Milanese. Un tema che già aveva animato la scorsa primavera e che ora, con l’inizio delle lezioni, è tornato a far discutere i genitori.

Nova Milanese: aumenti record per la mensa scolastica, 1900 firme alla petizione

Nell’immediatezza la petizione lanciata da Alessia Maggi su una nota piattaforma aveva raccolto più di 1.400 firme. Poi una lenta ma continua adesione. Ora, con il nuovo anno scolastico appena iniziato, ecco 130 nuove firme nell’ultima settimana. In totale sono oltre 1.900 le persone che hanno aderito alla petizione. Diverse le motivazioni dei firmatari.

«Dovremmo avere il diritto di portare il pasto da casa – scrive una mamma – perché non tutte le famiglie si possono permettere la spesa della mensa, che non è comunque giustificata visto il servizio scadente».

Nova Milanese: aumenti record per la mensa scolastica, «non è giustificato»

Un’altra mamma, invece, fa un’altra considerazione di tipo economico: «Non è un aumento giustificato considerando che un buono pasto di un adulto è dello stesso valore. In più spesso ci sono piatti unici e zero merenda. Molti piatti sono fatti con ingredienti base come riso e pasta, per cui secondo me più che alzare il prezzo si potrebbe pensare a una migliore revisione del menù». Non manca lo spunto polemico di un genitore: «Per fermare questo tipo di iniziative basta che tutti non si iscrivano alla mensa».