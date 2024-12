Nova, di notte in una ditta per rubare pedane da cantiere: furgone già carico bloccato dai carabinieri

Si sono introdotti in una ditta di Nova Milanese, nella zona industriale, nella notte del 27 novembre per rubare alcune pedane da ponteggio edile. Le avevano già caricate su un furgone e si stavano allontanando quando sono stati bloccati dai carabinieri, allertati da una telefonata alla centrale operativa. I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio sono riusciti a fermare e arrestare il conducente del mezzo, un 32enne di nazionalità romena residente a Milano con l’accusa di furto aggravato. Il complice è invece per ora riuscito a far perdere le proprie tracce.

Nova, un 32enne arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato

La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire 17 pedane da ponteggio edile appena asportate dall’interno dell’azienda. La refurtiva è stata immediatamente restituita ai legittimi proprietari, mentre il mezzo utilizzato per il reato è stato posto sotto sequestro. Il 32enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato dichiarato in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di esio. Il sostituto procuratore della Repubblica di Monza ha disposto la presentazione dell’arrestato al giudizio direttissimo.