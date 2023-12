Nova, allarme per un uomo steso a terra: poi sfugge ai soccorsi e finisce in ospedale

Si è risolta con un ricovero all’ospedale San Gerardo di Monza l’emergenza che alla vigilia di Natale ha coinvolto un senza fissa dimora di 40 anni a Nova Milanese. L’uomo è in buone condizioni e non si registrano aggressioni fisiche né feriti, nonostante la fuga e i tanti momenti di tensione, sotto gli occhi allibiti delle tante famiglie del quartiere Grugnotorto.

Nova, allarme per un uomo steso a terra: alla vigilia di Natale

L’intervento affidato alla Polizia locale e a Rho Soccorso cui, in un secondo momento si è aggiunta anche una automedica del 118, era partito attorno a mezzogiorno della Vigilia, quando alcuni residenti della zona di via Italia aveva visto l’uomo disteso a terra, lungo la lingua di giardino di fianco ai campi da calcio che si affacciano sulla Monza-Saronno.

Nova, allarme per un uomo steso a terra: sul posto la polizia locale e l’ambulanza

Nel timore che si fosse sentito male, qualcuno ha dato l’allarme ma all’arrivo degli agenti della Locale e dei sanitari, l’uomo si è alzato e ha rifiutato in un primo momento di farsi assistere, nonostante apparisse chiaramente confuso. A un certo punto, senza mai farsi avvicinare dalle forze dell’ordine ha raggiunto il vicino parcheggio del supermercato di via Sarajevo, dove ha preso a importunare i passanti, con grida, barcollamenti e balli improvvisati che anche in quel punto della città hanno incuriosito e preoccupato non poco le famiglie affacciate alle finestre.

Nova, allarme per un uomo steso a terra: alla fine ricoverato al San Gerardo di Monza

Alla fine ha accettato il ricovero e i sanitari hanno deciso di condurlo al San Gerardo dove è rimasto in osservazione nei giorni delle festività. L’emergenza è rientrata senza danni: una ventina di giorni fa, sempre a Nova ma in quel caso in un bar di via Garibaldi, un uomo in condizioni di ubriachezza si era avventato contro un agente procurandogli una contusione con un pugno al volto.