“Noi per loro” di Lissone, una nuova sede per l’associazione diventata maggiorenne

Una nuova sede e un nuovo mezzo di trasporto per i ragazzi dell’associazione “Noi per loro” di Lissone. Una realtà, formata da genitori volontari, che è diventata maggiorenne quest’anno e che da sempre si occupa di gestire il tempo libero di una quindicina di ragazzi con gravi disabilità che frequentano il centro diurno di via del Pioppo proponendo diversi laboratori, attività ed uscite. Una sede che è come una “casa” che è stata benedetta da don Giorgio Erba, frutto del lavoro sinergico tra l’associazione e la precedente giunta, a cui avevano chiesto uno spazio proprio accanto al centro diurno di via del Pioppo frequentato dai ragazzi.

Noi per loro di Lissone, l’inaugurazione del nuovo mezzo (foto Gianni Radaelli)

“Noi per loro” di Lissone, parla la presidente Annamaria Tuccio

“Le uscite ed esperienze per i ragazzi sono variegate– spiega Annamaria Tuccio, presidente dell’associazione – dai laboratori di musica alla visita all’acquario di Milano. Ad esempio, oppure la raccolta delle castagne, la sfilata carnevale e diverse partecipazioni agli eventi e feste sul territorio. La stessa sede è stata colorata anche da loro, con l’aiuto di professionisti. Grazie al sindaco Laura Borella che sta sostenendo le nostre attività e alla consigliera Concetta Monguzzi che ha sempre creduto in noi e a quanti sostengono tutte le nostre iniziative ma soprattutto grazie ai genitori, ai volontari e ai ragazzi“.

“Noi per loro” di Lissone: associazione di educatori, volontari e associazioni

L’associazione è fatta di genitori, volontari ed educatori, che sono sempre disponibili per ogni evento, il vero motore è la felicità e gioia dei ragazzi quando sono impegnati nelle attività o vedono arrivare il pullman per andare fuori. Senza dimenticare che il tempo libero rappresenta un aiuto anche ai genitori sempre in prima linea con i loro figli, sapere che loro sono al sicuro con persone competenti e si divertono permette loro di “ricaricare le batterie” con molta serenità.

“Noi per loro” di Lissone, il grazie del sindaco Borella alle famiglie

“Il plauso è alle famiglie che si impegnano– conclude il sindaco Laura Borella– e ai ragazzi che hanno reso unica e speciale questa nuova casa in cui possono trascorrere il loro tempo libero“. “I genitori dell’associazione ci avevano chiesto una sede accanto al centro– spiega Concettina Monguzzi, ex sindaco– per un senso di continuità con il luogo frequentato dai ragazzi, è stato un lungo percorso ma siamo riusciti a trovare lo spazio adeguato“. Ogni luogo ha un significato e per le famiglie collaborare accanto agli educatori del centro è fondamentale.