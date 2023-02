Musica, teatro e dialogo per la settimana della donna a Lissone

Una settimana di eventi dedicati alla figura femminile. L’amministrazione comunale di Lissone, in collaborazione con alcune associazioni culturali del territorio, torna a promuovere la rassegna tematica di rete “Impronta Donna 2023”. Celebrando la ricorrenza dell’8 marzo, in diversi ambiti cittadini si terranno occasioni di incontro e riflessione in ambito musicale, teatrale e socio-culturale. Si tratta di iniziative gratuite particolarmente significative volte alla cittadinanza. Si parte il 4 marzo con conclusione il 12 dello stesso mese.

Musica, teatro e dialogo con le associazioni del territorio

Le associazioni promotrici di eventi sono “Una Vita in rosa Onlus”. Club Donna Ginzburg, associazione culturale “Musica e Canto”, Athena, QDonna e Amusli. Il debutto, come detto, è per sabato 4 marzo, alle 20.30, a Palazzo Tarragni dove si terrà, a cura di “Una vita in rosa Onlus”, la sera dal titolo “Coaching oncologico”, ovvero la presentazione del libro di Mara Mussoni, con la partecipazione dell’autrice. Un’iniziativa a carattere benefico a sostegno delle attività dell’associazione lissonese. Mercoledì 8 marzo, alle 21, sempre al Terragni, il Club Donna Ginzburg proporrà il concerto del gruppo musicale lissonese Dreams dal titolo “Donna è…”; in concomitanza, presso il Centro Ricerca Formazione Carossia di via Bacelli 7, l’associazione Musica Canto organizza “Carmen: unica legge la libertà”, spettacolo di lirica, recitazione, teatro danza di Irene Carossia con la Compagnia Stabile Carossia. Venerdì 10, alle 21, appuntamento invece in biblioteca (sala polifunzionale) con Athena che organizza “La tusa, la spusa, la regiura”: la figura femminile nel dialetto della Brianza . Un incontro multimediale con la partecipazione della professoressa France Pirovano, studiosa, ricercatrice e storica del patrimonio culturale lombardo e del maestro Carlo Pirola, compositore e già docente del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, con musiche e canti della tradizione brianzola. “Impronta Donna 2023” proseguirà con due altri incontri: sabato 11, dalle 21, a Villa Magatti con “Il diritto di esserci”, promosso dall’associazione QDonna: presentazione dell’opera collettiva realizzata dagli studenti indirizzo Lad dell’istituto Meroni, la conferenza “La figura femminile nella storia dell’arte”, con esposizione di teli sulle finestre di Villa Magatti contro la repressione in Iran; book crossing all’entrata della Villa. Domenica 12, alle 16, in biblioteca, “La donna nella musica” con Amusli: concerto per violino, chitarra e pianoforte.