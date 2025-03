C’è posta per te… da Buckingham Palace. L’onore è stato concesso alla muggiorese Maria Cristina Speroni, 67 anni, affetta da sclerosi multipla, che nei giorni scorsi ha ricevuto una lettera da re Carlo III d’Inghilterra, attraverso il suo Head Royal Correspondence James Dowson, datata 17 febbraio 2025, su carta intestata ufficiale della famiglia reale britannica, “Private and Confidential”.

Muggiò-Regno Unito: Speroni regala il suo libro, la lettera dei principi William e Kate e poi quella di Re Carlo III

«Lo scorso inverno – ha raccontato Speroni – mi è venuto il desiderio di inviare ai reali inglesi il mio libro “Voglio volare”, come regalo di Natale. Cerco sempre di divulgare il mio volume con uno scopo sociale: voglio che venga messa in risalto l’importanza di migliorare la vita dei disabili nel quotidiano. La mia è una testimonianza supportata dalla piena consapevolezza. Perché non inviarne una copia anche a alla famiglia reale inglese?».

«Li ammiro molto – prosegue la donna che ha origini aristocratiche – anche per ciò che fanno nel sociale, e seguo le loro vicende». Detto, fatto. Lo scorso 7 gennaio, ecco la prima sorpresa: il principe William e la principessa Kate inviano una lettera di ringraziamento a Speroni: «È stata una tale emozione», che però non si è esaurita con la missiva dei duchi di Windsor, perché lo scorso 17 febbraio nella sua casella postale è arrivata un’altra lettera, con il timbro dei reali della vecchia Inghilterra: «Cara Maria, il Re mi ha chiesto di esprimerle la sua gratitudine per la lettera con cui ha così generosamente allegato il dono. Il suo gentile gesto è stato veramente apprezzato. Sua Maestà vorrebbe che le condividessi i suoi più sinceri ringraziamenti per essersi disturbata nello scrivere come ha fatto e mi ha chiesto di trasmetterle i suoi più calorosi auguri. Cordialmente, Il Responsabile della Corrispondenza Reale».

Muggiò Maria Cristina Speroni lettera Re Carlo

Muggiò-Regno Unito: Speroni regala il suo libro, un modo per divulgare la testimonianza sulla disabilità

Speroni, da sempre ammiratrice di Carlo d’Inghilterra, non è riuscita a trattenere le lacrime: «Ricevere questa lettera è stato un grande onore. Ho pensato di continuare a divulgare anche all’estero la mia testimonianza sulla disabilità, che non ha colore, politica o differenze, ma una grande difficoltà nella vita di ogni giorno». Lungi da essere state risolte, ai problemi della malattia si sommano anche quelle della burocrazia «che è diventata un muro di gomma – rimarca Speroni – Ho la fortuna di avere l’appoggio di mia figlia Stefania, sempre presente nonostante i suoi impegni, anche a distanza. Poi ci sono gli aiuti della San Vincenzo, che ringrazio, e dei volontari dell’Avis».

Muggiò-Regno Unito: Speroni, la richiesta in Regione e il secondo libro

Poi, le note dolenti: «Da alcuni mesi ho chiesto un incontro con i nuovi dirigenti di Regione Lombardia insieme al sindaco Michele Messina e all’assessore alle Politiche sociali, per discutere dei contratti H24. I contributi non sono equi, ma ho chiesto anche un aumento della B1 di 500 euro per inserire le rate del TFR e i bollettini Inps delle badanti, per potere ricevere un’assistenza adeguata e dare una retribuzione equa. La mia proposta è che ci possa essere una finanziaria per persone in difficoltà, per acquisto e manutenzione ausili, e per cure personali, come il dentista».

Con il sogno di presentare il suo libro a Londra, Speroni sta ultimando il suo secondo volume, “La forza dell’amore”: «Amo moltissimo la mia vita, quella mia figlia e di tutti, perciò chiedo a tutte le istituzioni di aiutare i disabili a scegliere come vivere la propria vita e di aiutarci a sostenerci a volare senza tarparci le ali».

