Non è stato il classico minuto di silenzio quello con cui lunedì 15 settembre il consiglio comunale ha ricordato Mamadou Tourè, l’operaio morto la scorsa settimana per un incidente nell’azienda monzese in cui lavorava, Dario Visconti, per diciotto anni presidente di Apa Confartigianato, e Fabrizio Gaiani, dipendente del servizio Progettazioni e Lavori pubblici del Comune.

Mentre i componenti dell’assemblea erano in piedi la presidente Cherubina Bertola ha letto i passaggi di alcuni articoli della Costituzione, tra il cui primo, il 35 e il 36 che tutelano il lavoro in tutte le sue forme e impongono retribuzioni dignitose e proporzionate alla qualità e quantità delle mansioni e delle prestazioni effettuate.