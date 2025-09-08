Mattinata nera in Brianza: lunedì 8 settembre si sono registrati due gravi incidenti sul lavoro, uno a Monza risultato mortale.

Due incidenti sul lavoro in Brianza: un uomo di 48 anni è morto schiacciato a Monza

Il più grave si è registrato in via Angelo Mauri a Monza poco prima delle 11 e l’evento è al vaglio delle Forze dell’ordine. È da ricostruire la dinamica che ha portato alla morte di un uomo di 48 anni in una azienda metalmeccanica: l’uomo è stato rinvenuto con trauma da schiacciamento già in arresto cardiocircolatorio. L’allarme è scattato in codice rosso, sul posto automedica e ambulanza hanno constatato il decesso.

Due incidenti sul lavoro in Brianza: 37enne precipitato da 10 metri a Desio

È ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Monza un 37enne che intorno alle 10.20 è precipitato da una altezza di dieci metri in un cantiere a Desio. Ha riportato diversi traumi in tutto il corpo.