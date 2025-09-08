Infortunio sul lavoro a Desio: 37enne precipita da 10 metri, grave al San Gerardo

È ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza un lavoratore di 37 anni precipitato da un’altezza di circa 10 metri in un cantiere a Desio. È successo nella mattina di lunedì 8 settembre, in via Milano.

Infortunio sul lavoro a Desio: 37enne precipita da 10 metri, traumi in tutto il corpo

L’uomo si trovava su una impalcatura quando è caduto a terra riportando gravi traumi in tutto il corpo. Scattato l’allarme, sul posto si sono portate automedica, ambulanza, vigili del fuoco, polizia Locale e Ats.